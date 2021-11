Folgore Massa – Antonio Imperatore: “Ci aspetta un mese impegnativo, ma concentriamoci su una partita per volta”

La Folgore Massa, a riposo domenica scorsa, riparte con il Marigliano nel prossimo match. A parlare della sua esperienza nel team biancoverde è Antonino Imperatore che ha affermato: “Mi è bastata una telefonata del ds Fabrizio Ruggiero e del coach Nicola Esposito, che conoscevo già perché avevo giocato già qui per un anno, per accettare subito. La fiducia la sto conquistando in allenamento e spero di farmi notare nel dare il mio contributo alla squadra. I miei modelli? Sicuramente sono Pilotto e Deserio: due atleti straordinari, due bravissimi ragazzi che giocano nel mio ruolo e mi danno tantissimi consigli. Io, avendo loro davanti, ho solo da imparare”. La Folgore si trova ad affrontare la sua quinta giornata di campionato e per Antonino non è ancora arrivato l’esordio in serie A: “All’esordio in serie A non penso, quando accadrà e in qualsiasi fondamentale ci sarà bisogno, io sarò pronto. Ora ci aspetta un mese impegnativo con il Marigliano, il Marcianise e di nuovo Ottaviano: tutte partite abbordabili che speriamo di approcciare nel modo più corretto. Concentriamoci, però, su una partita per volta, ora testa al Marigliano!”.