Lettere ( Napoli ) Focolaio Covid nelle scuole a Lettere, chiuse le scuole fino al 12 novembre e screening per 600 bambini

Dalla scuola dei Monti Lattari arriva l’allarme per i focolai. A Lettere, confinante con Pimonte, Agerola e Gragnano, il sindaco Nino Giordano ha disposto lo screening di massa su 600 studenti e la didattica a distanza fino al 12 novembre. Una scelta obbligata dopo l’escalation di contagi all’istituto «Silvio Pellico» che raccoglie elementari e medie. Ad oggi sono oltre 40 i positivi e la paura che i numeri possano ancora crescere è fondata. Nelle ultime ore il sindaco ha chiesto di non partecipare a feste e riunioni di famiglia. «È il momento del rigore», ha spiegato Giordano e alle sue parole si è unito anche Costantino Peccerillo, sindaco di Casola di Napoli.

Nei Monti Lattari la diffusione a macchia d’olio del Covid è preoccupazione fondata delle amministrazioni che fanno appello al buonsenso dei residenti ma anche al senso civico. «Se vedete in strada persone che dovrebbero stare in quarantena fermateli e ammoniteli, e poi avvisate l’autorità», aveva ammonito Peccerillo, anche lui in quarantena per la positività della madre.