Finanziamenti in Costiera amalfitana, i dubbi della CODACONS . Pubblichiamo in esclusiva l’esposto inviato a tutti i comuni della Costa d’ Amalfi «Hanno fatto lavori tre volte ad Amalfi, anche al cimitero, e non hanno messo in sicurezza alcuni comuni della Costiera dal rischio idrogeologico. Sul meccanismo che lo ha permesso attendiamo il responso della magistratura penale e di quella amministrativa». Promette battaglia Carlo Rienzi, presidente nazionale del Codacons insieme quello regionale, professor Enrico Marchetti, e all’ ingegnere Nello Nazaria durate la quale hanno lanciato l’ allarme: «Entro dieci anni la Costiera amalfitana, se non si mette la mano ad una seria e completa opera di recupero, non ci sarà più». L’ associazione di consumatori ha chiesto maggiore attenzione da parte degli enti pubblici al problema idrogeologico sulla Divina ma ha anche denunciato presunti favoritismi verso alcuni comuni della Costiera dove le opere finanziate dalla Regione Campania e chiedono alla Procura di Salerno di intervenire

PROT. 104-IST-2018 ACCESSO REGIONE CAMPANIA + COMUNE DI VIETRI + ALTRI COMUNI – accesso ai criteri di assegnazione dei punteggi File excel dettaglio singoli punteggi Interventi amalfitani ammessi grad… bando-per-il-finanziamento-della-progettazione