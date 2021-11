Festival Internazionale del Cinema di Salerno: torna in presenza il festival cinematografico più longevo d’Italia

Dal 22 al 25 novembre, presso la Sala Pasolini, e il 27 novembre, alla stazione marittima Zaha Hadid, la 75esima edizione del FICS con Capitano Ultimo, Rosalia Porcaro e Riccardo Fogli

Dopo l’edizione 2020, svoltasi interamente online a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia causata dal Covid-19, torna in presenza il Festival Internazionale del Cinema di Salerno che si terrà, dal 22 al 25 novembre prossimi, presso la Sala Pasolini (via Alfonso Alvarez, Salerno) e sabato 27, alla stazione Marittima Zaha Hadid, per il Gran Galà di chiusura che vedrà la partecipazione di artisti di fama internazionale.

La kermesse cinematografica è patrocinata dalla Regione Campania, dal Comune di Salerno e dalla Camera di Commercio di Salerno ed è pronta a ripartire dal vivo grazie all’esperienza maturata lo scorso anno, sempre nel rispetto delle normative vigenti, con l’entusiasmo di riportare finalmente il pubblico nelle sale dopo lunghi mesi di digiuno cinefilo.

«L’evento più longevo d’Italia, secondo solamente alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, vuole rappresentare, attraverso lo strumento filmico e di documentazione, lo straordinario mondo del cinema per scoprire nuovi talenti cinematografici, restando sempre fedele alla sua mission: ovvero, ponendosi l’obiettivo di indagare modalità ed effetti, piccoli o grandi mutamenti nella società, attraverso il “cinema della realtà” capace di esplorare i contesti e i modelli culturali nella nostra epoca per alfabetizzare al mondo cinematografico».

Spiega il Patron, Mario De Cesare che continua:

«Organizzare la manifestazione quest’anno è stato davvero molto complesso: è stato, infatti, necessario prendere in considerazione anche le numerose e nuove norme di sicurezza sanitaria. Ma questo non ci ha fermato perchè il ritorno alla normalità è possibile, seppur con le dovute accortezze. È doveroso ringraziare il nostro pubblico che ci ha seguito durante gli appuntamenti online della scorsa edizione e che finalmente siamo lieti di accogliere di nuovo in presenza, sperando di poter tornare alla normalità vera e propria già dalla prossima edizione».

Più di 350 i film in concorso quest’anno, provenienti da oltre 50 Paesi, che non mancheranno di regalare emozioni e appagare la fantasia degli amanti del cinema, dei professionisti del settore e degli spettatori, che saranno visionabili in modalità streaming sulla piattaforma VOD direttamente sul sito del festival (www.festivaldelcinema.it). I film fuori concorso, invece, saranno proiettati, nella Sala Pasolini, previa prenotazione.

Anche quest’anno, però, le pellicole non saranno gli unici a ricoprire il ruolo da protagonista della1 kermesse; infatti, attraverso una serie di iniziative frutto del dialogo e della collaborazione con Istituzioni e plessi scolastici del territorio, avranno luogo anche dibattiti di settore, convegni e open forum con ospiti prestigiosi incentrati sulla problematica del Covid e sul delicato tema della violenza sulle donne come spiega la Direttrice Artistica del FICS, Paola De Cesare:

«Saranno tanti gli ospiti del mondo cinematografico che parteciperanno all’edizione 2021. Quest’anno, inoltre, avremo anche due nuove location all’interno della città: Sala Pasolini, il più innovativo luogo di produzione culturale della città; e la stazione marittima, la prestigiosa opera dell’architetta Zaha Hadid che ospiterà il Gran Galà di chiusura della kermesse. È molto importante per noi che l’amministrazione ci offra la possibilità di coniugare nuovi spazi e sostenere questa manifestazione tanto legata a Salerno. Inoltre, durante la settimana, il calendario è fitto di eventi interessanti che vedranno autorevoli interventi come quello di Capitano Ultimo, all’anagrafe Sergio De Caprio, noto alla cronaca nazionale e internazionale come l’ufficiale che ha arrestato Totò Riina, previsto nella giornata di martedì; Rosalia Porcaro, l’attrice partenopea, che parteciperà il 25 all’open forum presso il Tribunale di Salerno per affrontare la tematica inerente la violenza sulle donne; Riccardo Fogli, lo storico cantautore italiano che prenderà parte all’ultima serata in veste di attore per aver partecipato a uno dei film in concorso; e altri artisti di grande calibro nazionale e internazionale che sveleremo solo nei prossimi giorni».

Non solo film, quindi, al FICS 2021 la cui serata finale di sabato 27 sarà arricchita e resa magica anche da momenti musicali e di spettacolo che vedranno la partecipazione della compagnia di danza Academy Dance di Fabrizio Esposito, la cantante e flautista Martina Nappi, e il Maestro Giovanni Paracuollo e Mario Donato Pilla, che si esibiranno rispettivamente il primo alla tromba e il secondo al pianoforte, per una performance musicale dedicata al celebre compositore Ennio Morricone.

