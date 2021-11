Al via il Festival Internazionale del Cinema di Salerno: ricco di

appuntamenti il calendario della 75esima edizione

Sindaco Napoli: «Il FICS fa parte della storia e del vissuto della

nostra città e quest’anno rappresenta anche un passo avanti verso la

normalità».

Da oggi, lunedì 22, fino a sabato 27 novembre, il capoluogo di provincia

si trasforma in capitale del grande cinema per il ritorno in presenza

del Festival Internazionale del Cinema di Salerno. Arrivato alla sua

75esima edizione, l’evento nasce con l’obiettivo di alfabetizzare al

mondo cinematografico la cittadinanza tutta, attraverso film, open

forum, convegni e incontri tematici.

«Finalmente riprendono le attività in presenza e per questo il Festival

Internazionale del Cinema di Salerno rappresenta un ulteriore passo

verso un ritorno alla normalità. Inoltre, è una kermesse cinematografica

che fa parte della storia e del vissuto della nostra città. Ricordo

ancora quando da bambino restavo incantato dai fasci delle

fotoelettriche che mi destavano forti emozioni e rischiaravano le serate

salernitane». Queste le parole di benedizione del Sindaco di Salerno,

Vincenzo Napoli.

Il programma dell’edizione 2021 del FICS è davvero ricco. Si parte

questa mattina, alle ore 09.00 in Sala Pasolini (via Alfonso Alvarez,

Salerno), con “Resistance, la voce del silenzio”, il lungometraggio

dedicato alle scuole del regista Jonathan Jakubowicz, e, rispettivamente

alle ore 19.00 e alle ore 20.00, si continua con i film fuori concorso:

“Mirea”, regia di Salvatore Sannino; e “Dov’era lei a quell’ora” che

vede nel cast Riccardo Fogli e Dalila Di Lazzaro.

Domani, martedì 23, si prosegue in Sala Pasolini con gli appuntamenti

con le scuole, alle ore 9.00 e alle ore 11.00, con la proiezione del

film “Non odiare”, del regista Mauro Mancini.

Nel pomeriggio, invece, alle ore 17.00, l’evento di punta della giornata

sarà l’open forum “Il Cinema, la Tv e gli esempi da raccontare”, che

vedrà la partecipazione: del Colonnello Sergio De Caprio, meglio

conosciuto come Capitano Ultimo, noto alla cronaca nazionale e

internazionale come l’ufficiale che ha arrestato Totò Riina;

dell’Onorevole Gianpiero Zinzi, Presidente Commissione regionale

Anticamorra e Beni Confiscati della Campania; dell’avv. Donato D’Aiuto,

Presidente BYS – By Your Side; dell’Onorevole Carmine MOCERINO,

Presidente Commissione regionale Anticamorra e Beni Confiscati della

Campania; del regista Ambrogio Crespi.

L’incontro, organizzato in collaborazione con “Il Pezzo Impertinente” e

“BYS – Be Your Side”, sarà moderato dal Responsabile Relazioni Esterne e

Markentig, oltre che Direttore de “Il pezzo Impertinente”, Gaetano

Amatruda:

«Siamo davvero orgogliosi di aver organizzato un incontro così

prestigioso a cui parteciperanno ospiti di grande calibro sociale e

culturale. Racconteremo gli esempi del bene. Sandro Pertini, tra i più

amati Presidenti della Repubblica Italiana, diceva che ‘i giovani non

hanno bisogno di sermoni ma di buoni esempi’, uno di questi è senza

ombra di dubbio il Capitano Ultimo. Nel pomeriggio di martedì, con lui e

con le Istituzioni partecipanti, proveremo ad avviare un cammino di

giustizia partendo da Salerno».

Dopo l’open forum, seguirà la proiezione del cortometraggio “Usura” del

regista Vincenzo Procida e prodotto da AR Production.

Nella giornata di mercoledì 24, invece, in programma il film dedicato

alle scuole “Figli”, del regista Giuseppe Bonito, che verrà proiettato

in Sala Pasolini alle ore 09.00 e alle ore 11.00. Mentre, alle ore

10.00, presso il Convitto Nazionale di Salerno “T.Tasso” (Piazza Abate

Conforti, Salerno), avrà luogo il secondo open forum dal titolo “Il

triangolo Strategico: arte – tecnologica – Business nell’era del Covid

19: evoluzione o involuzione?” che, moderato dalla Community Manager la

dott.ssa Ilaria Cuomo, vedrà la partecipazione di: Michele Nappi,

docente presso l’Università degli Studi di Salerno; Don Patrizio

Coppola, conosciuto nel mondo digitale con il nickname “Padre Joystik”;

il dott. Francesco Pannullo, Community Manager di Palazzo Innovazione.

Sempre nello stesso giorno, si ritorna in Sala Pasolini, alle ore 18.30,

per l’incontro, organizzato da Un In Strada nella persona del Presidente

Rino Cuccurullo, “Uis Caffe” che vedrà alternarsi sul palcoscenico il

dott. Geppino Lauriello, il dott. Salvatore Ciro Nappo e il prof.

Gianfranco Rizzo. In interludio la voce e la chitarra di Rocco Scarano.

«Siamo davvero felici di essere protagonisti di uno dei tanti

appuntamenti dell’edizione 2021 del FICS. Offriremo a tutti gli

spettatori una serata all’insegna della cultura e dello svago attraverso

i racconti di uomini che hanno vissuto la guerra, passando dall’età

antica a quella contemporanea, concludendo con spaccati audaci e

divertenti della vita di un prof. La serata, poi, si concluderà con la

presentazione del libro del prof. Rizzo ‘Il titolo non dice molto’».

Assicura il prof. Cuccurullo.

La giornata più ricca e intensa da calendario, sarà quella di giovedì 25

che, oltre alle consueti proiezioni dedicate alle scuole – alle ore 9.00

e alle ore 11.00 – del film “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino,

vedrà, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione

della violenza contro le donne, l’open forum “Contrasto alla violenza

sulle donne”, che avrà luogo nell’Aula Magna del Tribunale di Salerno

alle ore 10.00, a cui parteciperanno relatori di grande spessore:

dott.ssa Iside Russo, Presidente della Corte d’Appello; dott. Leonida

Primicerio, Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Salerno;

dott. Giuseppe Ciampa, Presidente del Tribunale di Salerno; dott.

Giuseppe Borrelli, Procuratore della Repubblica del Tribunale di

Salerno; l’attrice Rosalia Porcaro; dott. Lucia Casale, Presidente CPO;

dott.ssa Maria Zambrano, Presidente ANMS; dott. Silverio Sica,

Presidente COA; avv. Paola De Cesare, Direttore artistico FICS; avv.

Francesco Siniscalchi, difensore di Nunzia Maiorano (vittima di

violenza); Giovanni Maiorano, fratello di Nunzia.

Dopo il convegno, seguirà la proiezione del cortometraggio

“Femminicidio”, del regista Corrado Ardone, con Rosalia Porcaro e

Antonio Pennarella

«Anche all’interno di un Festival cinematografico è necessario parlare

del problema della violenza di genere per sensibilizzare quante più

persone possibili. Non potevamo esimerci, inoltre, nel non organizzare

questo appuntamento proprio nella giornata internazionale contro la

violenza sulle donne in cui, con i nostri relatori, approfondiremo

questa tematica tanto delicata quanto importante. Sarà una giornata che

rappresenterà anche un’occasione per guardare avanti e creare un mondo

migliore». Spiega la moderatrice dell’appuntamento, l’avv. Stefania De

Martino.

Si continua, alle ore 19.00, in Sala Pasolini con la proiezione del

cortometraggio del regista Alfonso Della Rocca, “Arcana – La leggenda

del Ponte dei Diavoli”, prodotto da AR Production.

«Il lavoro racconta le misteriose storie che orbitano attorno

all’acquedotto medievale della città di Salerno, conosciuto ai più come

‘ponte dei diavoli’, costruito nel IX secolo per portare acqua dalle

colline circostanti fino al Monastero di San Benedetto. Sarà proprio la

struttura architettonica di via Arce a fare da palcoscenico al

documentario che, con immagini d’epoca e con testimonianze di esperti

storici, narrerà i racconti che rendono, ancora oggi, magico e oscuro

quel luogo». Garantisce il regista.

Successivamente sarà proiettato la docu-fiction “Ivan dal mare”, regia

di Lia Beltrami con Ivan Matteo Pederbelli.

L’ultimo appuntamento in Sala Pasolini, avrà luogo nella mattinata di

venerdì 26 per la proiezione dedicata alle scuole del film “Tenent” del

celeberrimo regista Christopher Nolan.

Per il Gran Galà di sabato 27, invece, sono ancora segreti i nomi degli

ospiti che calcheranno il red carpet della 75esima edizione del Festival

Internazionale del Cinema di Salerno che si terrà, per la prima volta,

presso la stazione marittima Zaha Hadid. Una location d’eccezione,

quindi, che farà da palcoscenico alla consegna degli ambiti premi ai

vincitori 2021. Non solo, la serata finale sarà arricchita e resa magica

anche da momenti musicali e di spettacolo che vedranno la partecipazione

di artisti la cui fama è riconosciuta, non solo a livello nazionale, ma

anche a livello internazionale, come: l’Academy Dance di Fabrizio

Esposito; la cantante e flautista Martina Nappi; il Maestro Giovanni

Paracuollo e Mario Donato Pilla, che si esibiranno rispettivamente il

primo alla tromba e il secondo al pianoforte, per una performance

musicale dedicata al celebre compositore Ennio Morricone; l’imitatore e

showman Enzo Guariglia e il rapper campano Ilario Pascale, in arte

Klein.