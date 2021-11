“Festival della Gentilezza” a Vico Equense, l’11 novembre piantumazione di un albero alla Santissima Trinità

Vico Equense. Prende il via oggi la terza edizione del “Festival della Gentilezza” che si concluderà il 14 novembre e vedrà l’adesione di ben duecento realtà tra negozi, musei, scuole, librerie, associazioni e professionisti. Un evento diffuso in tutta Italia e che ha lo scopo di raccogliere gesti gentili dal Nord al Sud, con un’attenzione particolare al contrasto di ogni forma di violenza attraverso gesti, parole e azioni gentili. L’idea è di Viviana Hutter con lo sviluppo del progetto di Margherita Rizzuto, fondatrici dell’associazione di promozione sociale Coltiviamo Gentilezza, di cui il festival è il principale evento annuale. Un’idea vincente che conferma anche in questa terza edizione il bisogno di portare più gentilezza nella vita di tutti giorni attraverso piccoli ma importanti gesti.

Le giornate saranno dedicate alla Comunità, alla Sanità, alla Cultura, alla Scuola, all’Accoglienza/Servizio ed al Benessere.

L’11 novembre, per la giornata dedicata alla cultura, a Vico Equense la Libreria Ubik presenterà l’evento “Una Rivoluzione gentile – lasciamo che i ragazzi educhino í grandi”, in collaborazione con il Comune e l’Istituto comprensivo Costiero.