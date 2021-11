Europa League, Gruppo C: Leicester vincente e in testa. Ma è tutto aperto per il Napoli

Tutto apertissimo in vista dell’ultimo turno nel Gruppo C di Europa League. Dopo la sorprendente vittoria dello Spartak Mosca contro il Napoli nella serata di oggi il Leicester si è imposto per 3-1 sul Legia Varsavia portandosi così al primo posto del girone con un punto su russi e italiani e due sui polacchi. GRUPPO C

Spartak-Mosca- Napoli 2-1

3’ rig, 28’ Sobolev (S), 64’ Elmas (N) Leicester-Legia Varsavia 3-1

11’ Daka (L), 21’ Maddison (L), 26’ Mladenovic (V), 33’ Ndidi (L) Classifica

Leicester 8

Sparta Praga 7

Napoli 7

Legia Varsavia 6