Emozioni Folgore Massa: Paolo Reale allenato da Julio Velasco

Il buon lavoro ripaga sempre! La Folgore Massa ha sempre lavorato duramente per i suoi ragazzi ed ora continua a raccogliere i frutti di questo grande impegno. Atleti che crescono in biancoverde e diventano motivo d’orgoglio per le loro famiglie, per la società e per la penisola intera. Questo è il caso di Paolo Reale, Santanellese di nascita al quale è accaduto qualcosa di straordinario. La Folgore lo racconta in un post: “La foto racchiude mille emozioni e mille soddisfazioni che la nostra società ha accumulato nella giornata di ieri quando il “nostro” Paolo Reale, classe 2006 è stato onorato non solo della convocazione nella Selezione Regionale …. ma ha avuto l’onore di essere allenato da un mister di eccezione: Julio Velasco! Il lavoro ripaga sempre che sia questo un esempio per i tanti ragazzi del nostro vivaio e per tutti coloro che attraverso il sudore in palestra ricercano le chiavi del successo”.