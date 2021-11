Elezioni del Consiglio di Istituto a Maiori e Minori: le linee guida della Lista B+.

ONORATO GAIA

APICELLA MARIAPIA

FRANCICA CANDIDO

ESPOSITO MARGHERITA

FERRIGNO ENZO

NUSCHESE CLARA

FORTEZZA ORNELLA

SAVASTANO GABRIELLA

AMATRUDA AMALIA

SAMMARCO ANNARITA

PISANI SERGIO

D’ALFONSO VITO

Questo gruppo di genitori di studenti di Maiori e di Minori condivide le stesse idee e gli stessi orientamenti su quelle che dovrebbero essere le tematiche e le linee guida oggetto di interesse del Consiglio dell’Istituto Comprensivo con l’auspicio preminente che gli stessi contenuti e gli stessi valori da noi ricevuti in passato possano essere impartiti anche ai nostri figli, migliorati ed arricchiti da tante proposte e da tanti spunti che attribuiscano loro l’opportunità di far emergere le proprie inclinazioni in campo artistico, letterario e scientifico.

Siamo convinti che niente e nessuno debba essere lasciato indietro, che tutti debbano avere pari opportunità di apprendimento e arricchimento culturale e, per questo, chiediamo più ore a disposizione per quegli alunni che hanno necessità di ulteriori chiarimenti, spiegazioni e confronto con gli insegnanti. Proponiamo PON per tutti i gradi di istruzione, nonché corsi di sensibilizzazione dei ragazzi verso argomenti delicati e significativi come l’educazione sessuale e tutte le varie forme di dipendenza, vecchie e nuove ( Ludopatia, Droga, Internet, Pornografia…)

La nostra priorità, inevitabilmente ricadrà su Maiori, dove la situazione appare sotto tutti i punti di vista molto critica iniziando da quello che è lo stabile che accoglie tutti gli studenti dalla Materna alla scuola Media.

Inaccettabili le Aule “pollaio” ed i container, che ormai da tre anni accolgono gli studenti in quello che ormai appare un eterno “stato di emergenza” e quindi ci domandiamo QUANTO ANCORA DOVRà DURARE QUESTA EMERGENZA?

Per non parlare poi del Servizio mensa, che dovrebbe svolgere una funzione socio educativa ineludibile e che ancora oggi non siamo in grado di sapere come e dove verrà svolto.

Tutti questi e tanti altri problemi sono stati sposati da tutti noi e vorremo, un domani, instaurare un dialogo con le autorità proposte per individuare eventuali soluzioni, proposte, iniziative che abbiano una dimensione concreta e non meramente propagandistica.

Vogliamo inoltre l’applicazione pedissequa dei protocolli Ministeriali per quel che concerne il piano Covid: Dad, affidamento fiduciario, quarantena. I nostri figli pagano già il prezzo di un anno in cui l’attività didattica si è svolta prevalentemente a distanza, a differenza di tutte le altre regioni d’ Italia in cui la scuola non si è mai fermata (almeno fino alla quinta elementare). Le prove invalsi dello scorso anno hanno evidenziato un grave ritardo nell’apprendimento degli studenti campani (e pugliesi) rispetto ai loro coetanei di pari grado di altre regioni. NON POSSIAMO Più PERMETTERE CHE I NOSTRI FIGLI RESTINO INDIETRO.

Si dovrà dunque ridiscutere il Patto di Corresponsabilità: il perno centrale sarà e dovrà essere la Scuola dotata di tutti gli strumenti per offrire il miglior prodotto in termini educativi e istruttivi e per individuare le criticità che insieme alle famiglie devono essere superate.

La famiglia non può e non deve sostituirsi in questo ruolo, come da qualche anno si sta verificando. Semplificazione del patto stesso che tra clausole e paroline ormai è diventato quasi un contratto bancario.

Chiederemo, inoltre, che le comunicazioni da parte della Segreteria e della Dirigenza scolastica avvengano con maggiore tempestività e preavviso.

Infine, sarà nostra cura incentivare l’utilizzo della palestra di Maiori e della tensostruttura a Minori per offrire ai nostri figli più opportunità di svolgere attività sportive e di gruppo di cui, per troppo a lungo, sono stati privi.

Resteremo comunque e sempre aperti ad accogliere i suggerimenti e le indicazioni di chi, come noi, ha principalmente a cuore il benessere ed il futuro dei propri figli.

Di seguito riportiamo dunque le linee guida :