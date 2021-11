Eduscopio 2021: tra le migliori scuole superiori d’Italia il Marini Gioia di Amalfi, il Salvemini di Sorrento e il Marone di Meta

Eduscopio 2021: tra le migliori scuole superiori d’Italia anche istituti della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana che primeggiano in Campania . È online da ieri la nuova classifica aggiornata delle migliori scuole superiori di Eduscopio 2021, il report pubblicato dalla Fondazione Agnelli.

Eduscopio consente allo studente di comparare le scuole dell’indirizzo di studio che interessa nell’area dove risiede, sulla base di come queste preparano per l’università o per il mondo del lavoro dopo il diploma. Eduscopio è diventato in questi anni un riferimento per le famiglie e per le stesse scuole come dimostrano gli oltre 2,1 milioni di utenti unici che hanno a oggi visitato il portale, con 10,1 milioni di pagine consultate.

Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.267.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2015/16, 2016/17, 2017/18) in circa 7.500 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.

Le analisi e i confronti di Eduscopio si riferiscono a due compiti educativi fondamentali: la capacità di licei e istituti tecnici di preparare e orientare gli studenti a un successivo passaggio agli studi universitari e la capacità di istituti tecnici e istituti professionali di preparare l’ingresso nel mondo del lavoro per quanti, dopo il diploma, non intendono andare all’università.

Per quanto riguarda Salerno e Provincia, il “Marini – Gioia” di Amalfi è tra le migliori scuole della provincia di Salerno per quanto riguarda l’indice di occupazione. I dati analizzati dalla Fondazione, dimostrano che esso risulta essere tra le migliori scuole del Salernitano con un indice di occupazione del 49,37% e una percentuale di coerenza tra studi fatti e lavoro trovato del 53.54%.

Per i licei classici in provincia di Napoli, si conferma in testa alla classifica lo Jacopo Sannazaro di Napoli. Alle sue spalle il Publio Virgilio Marone di Meta.

Queste le classifiche per le prime 10 posizioni:

I migliori licei classici di Napoli e provincia del 2021

Jacopo Sannazaro (Napoli)

Publio Virgilio Marone (Meta)

Vittorio Emanuele II (Napoli)

Umberto I (Napoli)

Convitto Vittorio Emanuele II (Napoli)

Gaetano De Bottis (Torre del Greco)

Quinto Orazio Flacco (Portici)

Adolfo Pasini (Napoli)

Antonio Genovesi (Napoli)

Francesco Durante (Frattamaggiore)

I migliori licei scientifici di Napoli e provincia del 2021

Convitto Vittorio Emanuele (Napoli)

Giuseppe Mercalli (Napoli)

Alfred Nobel (Torre del Greco)

Gaetano Salvemini (Sorrento)

Vittorio Imbriani (Pomigliano d’Arco)

Leon Battista Alberti (Napoli)

Don Lorenzo Milani (Gragnano)

Gian Battista Vico (Napoli)

Caracciolo – Procida (Procida)

Lucio Anneo Seneca (Bacoli)

I migliori licei linguistici di Napoli e provincia

Carlo Urbani (San Giorgio a Cremano)

Publio Virgilio Marone (Meta)

Francesco Severi (Castellammare di Stabia)

Suor Orsola Benincasa (Napoli)

Alfonso Maria de’ Liguori (Acerra)

Quinto Orazio Flacco (Portici)

Filippo Brunelleschi (Afragola)

Lucio Anneo Seneca (Bacoli)

Gaetano Salvemini (Sorrento)

Alfred Nobel (Torre del Greco)