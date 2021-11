Due sconfitte e una vittoria: il bilancio del sabato sportivo del Sant’agnello

Archiviato il sabato sportivo con le 3 gare in programma, il Sant’Agnello pensa agli appuntamenti calcistici di oggi. Nella giornata di ieri c’è stata la sconfitta per la prima squadra contro la corazzata San Marzano, nonostante i buoni 20 minuti fatti nel primo tempo. Sconfitta anche per gli Under 16 contro un buon Barone Calcio, vittoria invece per gli Under 17 in una partita al cardiopalma decisa nei minuti finali.