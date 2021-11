Due interventi in un giorno per l’elisoccorso a Sorrento

“Italia” è il nome del campo di calcio in cui si giocano le partite dell’ASD Sorrento, ma non sempre è così. Nel corso di questa giornata, il campo Italia è stato fondamentale per due atterraggi d’emergenza tramite l’eliambulanza per un 75enne e 82enne. L’intervento d’urgenza si è reso necessario rispettivamente per un aneurisma aortico e un incidente domestico che ha causato una ferita alla fronte e la frattura di un osso vertebrale. Quest’ultimo caso, in particolare, è stato prima trattato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento. Una vicenda che evidenzia sempre più le lacune della sanità in penisola sorrentina, per la quale i sindaci del territorio costiero hanno incontrato il direttore generale Sosto, per trovare un punto di incontro e alleggerire l’enorme carico sull’ospedale di Sorrento.