Due cantanti napoletane in finale del Tour Music Fest 2021

Napoli – Sono Sinera e Francesca Russo le due giovani artiste partenopee che hanno conquistato la Finale Europea del Tour Music Fest – The European Music Contest presieduto da Mogol e Kara DioGuardi. Francesca Russo e Giorgia Esposito in arte Sinera, dopo un percorso durato 6 mesi, sono riuscite a conquistare la commissione artistica del Tour Music Fest aggiudicandosi un posto sul prestigioso palco dell’Auditorium del Massimo di Roma, dove il 14 novembre 2021 si celebrerà la finale della XIII edizione del Tour Music Fest – The European Music Contest 2021. La performance delle due ragazze aumenta altresì di valore considerando gli oltre 20mila tra artisti e band che hanno partecipato alle selezioni. Durante la Finale Europea di domenica prossima, avranno l’occasione di esibirsi insieme agli artisti del TMF, provenienti da tutte le regioni d’Italia dando vita ad un vero e proprio Live Music Show. Ricordiamo che in passato questo contest ha permesso di mettersi in luce ad artisti del calibro di Mahmood, Ermal Meta e Federica Abbate. Francesca Russo e Sinera hanno convinto la giuria grazie al loro approccio maturo e alla loro spiccata personalità artistica, dimostrando una capacità decisamente rara di saper giocare con la musica, la voce, il suono e l’immagine, qualità sicuramente utili per rincorrere il sogno di vincerla la borsa di studio presso Berklee – College of Music di Boston, la produzione di un singolo offerta da Riunite, il lambrusco più bevuto al mondo, e un contratto di sponsorizzazione del valore di 10.000 euro da investire nella propria musica. Sul palco dell’Auditorium del Massimo si esibiranno al cospetto dei presidenti di giuria Mogol e Kara DioGuardi (ex giurata di American Idol, cantautrice di livello mondiale e autrice per Pink, Demi Lovato, Laura Pausini e Ricky Martin), di Massimo Varini e dei rappresentanti di Berklee – College Of Music.

A cura di Luigi De Rosa

Kara DioGuardi, produttrice discografica (foto di repertorio)

Giulio Rapetti in arte Mogol