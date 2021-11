Dopo la goleada rifilata alla Città di Casoria, il Massa Lubrense si prepara per la trasferta a Brusciano

Dopo la goleada rifilata alla Città di Casoria, nella partita valevole per i sedicesimi di Coppa Campania, terminata per 8-0, il Massa Lubrense torna a concentrarsi sul campionato di cui è capolista. I costieri si confermano essere in uno stato di forma perfetta, riuscendo a battere tranquillamente qualsiasi avversario. Ora il prossimo appuntamento per la squadra della Penisola Sorrentina è per sabato 13 novembre a Brusciano contro la Viribus Unitis, per la nona giornata di campionato di promozione girone D.