Dopo il grave infortunio degli anni scorsi Antonino Di Leva fa causa al Comune di Positano

“Se non fosse capitato a me oggi sarei in Serie A”. Antonino Di Leva se lo sarà ripetuto migliaia di volte negli ultimi sei anni. Giovane promessa del calcio italiano che ha visto il suo sogno infrangersi per sempre a 26 anni. Quel ragazzo nato a Sant’Agnello, in provincia di Napoli, ma cresciuto calcisticamente a Genova, con indosso i colori blucerchiati, aveva le stimmate del campione. Gli infortuni, però, ne hanno condizionato l’esplosione. Poi quel terribile scontro con un muretto, il 15 marzo del 2017, che delimitava il campo “De Sica” di Positano, troppo vicino alla linea di gioco per i suoi avvocati, che ha messo fine alla sua carriera. I legali, Francesco Romano e Catello Buongiorno hanno quantificato in 20mila euro il danno subito dal calciatore per la rottura di menisco, omero e legamenti. Ed hanno fatto causa al Comune di Positano che, secondo la tesi degli avvocati di Di Leva, avrebbe dovuto provvedere ad effettuare gli interventi per rendere regolare il campo, la Lega Nazionale Dilettanti, che avrebbe dovuto verificare il rispetto delle misure di sicurezza del rettangolo di gioco di Positano, e la società per la quale il calciatore militava in quel maledetto 2017, il San Vito Positano. E pensare che Antonino su quel campo non ci sarebbe dovuto essere.

Amico e compagno di squadra di Ciro Immobile con il Sorrento, nella stagione 2006/2007 si mise in luce realizzando una ventina di assist per il compagno di reparto che mise a segno 30 gol nel Campionato allievi. Tecnica, visione di gioco e imprevedibilità: Antonino era un vero fantasista, un numero 10. Dopo quell’ exploit le strade dei due si separarono: Ciro alla Juventus mentre Antonino, grazie a Fabio Paratici (oggi dg del Tottenham) finì alla Sampdoria.