Donna di Positano aggredita da un barbone alla fermata della SITA a Piano di Sorrento. Episodio assurdo avvenuto alla fermata della SITA alla “Siesta”. In questa zona, fra l’altro periferica dal centro, si trova ogni tanto un barbone che ha dei comportamenti anche aggressivi. “Mentre ero in attesa dell’autobus – ci racconta la donna, che vuole rimanere anonima -, quest’uomo ha cominciato a colpirmi violentemente con dei giornali , senza motivo apparente. Poi ho saputo che non è la prima volta che succede, sono andata dai carabinieri e mi hanno detto che la cosa è stata già segnalata”. Una situazione dove dovrebbero intervenire i servizi sociali, infatti , ci dicono, pare che l’uomo faccia anche i suoi bisogni denundandosi per l’occorrenza.