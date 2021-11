Domenica appuntamento al “Montil” di Castellammare con il duo P.F.R.

Castellammare di Stabia – Domenica 14 novembre con inizio alle ore 19:30 presso il Cinema Teatro Montil “Sala Annibale Ruccello” showcase live di presentazione del disco “Post Fata Resurgo” del duo P.F.R. formato dal rapper/MC Mauro Marsu e dal polistrumentista Salvatore Torregrossa, diagolerà con gli autori del disco il Maestro Pino Finizio. Per l’occasione Marsu e Terragrossa saranno accompagnati dalla P.F.R. Full Band: Rosalba Alfano (voce), Antonello Buonocore (basso), Pasquale Ferraioli (batteria) e Antonio Suarato (chitarra). In questi giorni è possibile godersi il nuovo video “Chello ca move ‘o sole e ll’ati stelle”, nell’anno dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri non ci sorprende la scelta di un gruppo musicale che ha sempre proposto un rap molto colto anche nei brani di rottura e denuncia sociale. Mauro Marsu ha la capacità di cucire anzi “incollare” fasi e parole che riescono a descrivere perfettamente emozioni e a stimolare nell’ascoltatore riflessioni profonde. Mauro Marsu se fosse un artista figurativo lo paragonerei a Peter Blake, il padre del collage inglese, famoso per il manicotto realizzato per i Beatles nel 1967 in occasione della presentazione della Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band; Blake incollò una serie di foto e ritagli di giornali raccontando così la Liverpool dei fabulous four. Marsu alla stessa maniera parte dal verso più famoso della terza cantica di Dante, cita la Guernica di Picasso, poi Amarcord di Fellini, lo slogan Peace and Love anni Sessanta e le virtù teologali fino al “panariello della tombola”, gli attori del video si muovono tra i murales senza dimenticare una citazione per don Raffaele raccontandoci l’amore quello de “I ragazzi che si amano si baciano in piedi” di Prévert. Un vero collage blekiano fatto di parole. Il sound di Torregrossa poi ci culla mentre le voci di Rosalba Alfano e Sally Cangiano rendono omaggio alla classica napoletana, che in una canzone sull’amore non può mancare, sarebbe come recitare la poesia sui sogni di Jacques Brel senza la voglia furiosa di realizzarne qualcuno (cit).

Mauro Marsu e Salvatore Torregrossa

I P.F.R. sono il gruppo vincitore dell’”Arezzo Wawe Music Contest 2021″ per la Campania con questa motivazione: “Rap di ottima fattura e al passo con i tempi. Le barre del MC non sono mai banali e la loro musica si mischia bene anche con la tradizione musicale campana.” Rappresenteranno la regione nella fase nazionale. Il disco “Post Fata Resurgo” è in libero ascolto su Spotify, Rockit.it, disponibile su tutti gli stores digitali e in formato CD Audio. Alla serata sarà presente uno stand merchandising dove sarà possibile acquistare il CD del gruppo, T-Shirt e Felpa con logo “Post Fata Resurgo”. P.F.R. acronimo che sta per Post Fata Resurgo è un progetto che omaggia e incarna musicalmente quel “Post Fata Resurgo”, da sempre motto della città di Castellammare di Stabia (NA), nonché titolo dell’album. Il duo è formato dal rapper/MC Mauro Marsu, (tra i frontman dei Resurrextion dal 2002) e dal polistrumentista Salvatore Torregrossa, che spazia tra tastiere, chitarra, sax, tromba, basso, fisarmonica, percussioni e tutto ciò che suona. I due artisti, dopo aver collaborato per il disco “Prima dell’alba”, per il brano “HavaNapolis” (col cubano Alex Acosta) e dopo varie collaborazioni in “lockdown” nel 2020, hanno deciso di dar via a un progetto condiviso.Post Fata Resurgo è il frutto di questo lavoro (anticipato dall’EP “Assaggi”, uscito il 16 dicembre 2020). Una musica catartica, provocatoria, liberatoria. Più che di Musica Rap il progetto è… Rap su Musica, 1000 influenze, 0 barriere. Letteralmente: nel disco infatti ci sono molteplici influenze oltre al rap: funk, soul, jazz, ballad, napoletana, rock, punk-rock, disco, folk, tradizionale, scat fino al pezzo “22 e 55 Museca” che miscela insieme 15 generi differenti! Il minimo comune denominatore è il Rap, ma declinato su strumentali che raccolgono e miscelano anni di ascolti, studi, ricerca e passione per la musica. Il disco è stato registrato a Castellammare di Stabia, nel “Sanamusica Studio” di Salvatore Torregrossa, che ha curato i mix dell’album (ad eccezione delle tracce 2,3 e 4, missate da DJ Spider). Il Coro degli Ultras presente nell’ultima traccia è stato registrato al SDM Recording Studio, Gragnano (NA). I master sono stati curati da DJ Spider (membro dei Resurrextion e del team di produzione Overmuzik).

A cura di Luigi De Rosa

info P.F.R : http://www.facebook.com/pfrpostfataresurgo/