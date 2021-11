Domani la Juniores affronta il Portici, le parole di mister Russo

La sfida di domani contro il Portici (fischio di inizio alle 14.30 allo stadio Italia) rappresenta un appuntamento importante per la Juniores del Sorrento, capace di mettere in fila tre vittorie ed un pareggio nelle prime quattro gare disputate in questo campionato: “Siamo soddisfatti ma non ci accontentiamo – spiega mister Giulio Russo -, il Portici va preso con le molle nonostante una classifica non felicissima. Bisognerà giocare concentrati dal primo all’ultimo minuto perché il pareggio di San Giorgio ci ha insegnato appunto che non possiamo mai abbassare la guardia”. L’atteggiamento dei rossoneri non cambierà: “Proveremo ad essere aggressivi sin dall’avvio – continua Giulio Russo -, come abbiamo sempre fatto. Vogliamo imporre il nostro gioco e far male all’avversario quando ne abbiamo la possibilità perché per caratteristiche siamo una squadra che predilige palleggiare e attaccare. Dal punto di vista mentale mi aspetto una reazione importante da parte dei ragazzi dopo la delusione del pareggio in casa del San Giorgio che ci ha lasciato l’amaro in bocca”.