Domani al via, a Piana di Monte Verna, la 9 Edizione di “Piazze della Lumaca”

Piana di Monte Verna (CE) Nel casertano, nel Comune di Monte Verna, che nel 2015 fu dichiarato “Città delle Lumache” domani, 5 novembre, sarà inaugurata la IX edizione della rassegna “Piazze della Lumaca”. La manifestazione gastronomica dedicata alle lumache più rinomata in Campania si terrà dal 5 all’8 ed è stata organizzata in seno all’VIII Convegno internazionale di Elicicoltura, che vedrà impegnati allevatori e addetti ai lavori su questioni e report sulla sperimentazione nella tradizione culinaria locale e approfondimenti sulle possibilità offerte dalla lumaca Helix di allevamento.

I menù proposti ai visitatori durante la festa saranno incentrati sulle varie declinazioni del gusto della lumaca e le sue possibilità, dalla tradizione più antica alla cucina fusion contemporanea. Lumaca, ma non solo, infatti, nei ristoranti e nelle osterie di Piana di monte Verna saranno serviti anche piatti conosciuti, tipici del luogo e della stagione, come polenta con sugo e parmigiano, peperonata con patate e salsiccia, cavatelli e fagioli con le cotiche e cicorietta saltata.

Questi gli appuntamenti della sagra:

• 5 Novembre ore 20:00: solo ristoranti e locali in Piana di Monte Verna

• 6 Novembre ore 12:00 e ore 18:00: padiglioni gastronomia e ristoranti

• 7 Novembre ore 12:00 e ore 19:00. padiglioni gastronomia e ristoranti

• 8 Novembre ore 12:30: padiglioni gastronomia e ristoranti

La manifestazione gastronomica si terrà nella grande sala al piano terra dell’Istituto ASCCO, al coperto, con mostra di stand, intrattenimento musicale, premiazioni e molto altro.

Tra gli sperimenti culinari a base di lumaca, si potranno gustare: gli antipasti di bruschette con lumache, la pizza con lumache, e poi ancora lumache fritte e la tradizionale zuppa di lumache in rosso.

Per partecipare è necessario effettuare la prenotazione, sul sito ufficiale:/www.cocle.it .

A cura di Luigi De Rosa