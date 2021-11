Domani Agerola senza fornitura elettrica fino alle 16. Ecco le zone interessate. Enel distribuzione comunica che domani, martedì 2 novembre 2021, a partire dalle ore 9:00 e fino alle ore 16:00, l’energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sugli impianti. Le strade interessate sono:

Via Botteghelle

Via Locoli

Via Paipo

Via Caucelle

Via Paipo

Via Sant’Antonio abate

Via Santa Croce

Via Casa Lauritano

Via Pendola

Via Piano

Via Crocelle

Via Santa Croce

Via Santa Maria

Via Galli