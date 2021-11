Dolore nel salernitano: addio a Sergio del Bar Tabacchi 138

Salerno e provincia in lutto: è venuto a mancare Sergio Serritiello, titolare del Bar Tabacchi 138 del paese di Sant’Eustachio. Sergio era molto apprezzato e conosciuto in paese, ma non solo.

A quanto pare l’uomo avrebbe accusato un malore proprio mentre era al lavoro, costringendo il figlio a chiudere il locale e attendere con ansia l’arrivo del 118. I medici hanno potuto soltanto constatare il decesso, probabilmente legato ad un altro malore accusato nei giorni precedenti da Sergio.

Ora un intero paese piange una vita spezzata prematuramente. Il nostro pensiero alla famiglia del caro Sergio, distrutta dal dolore per la perdita. Possa la sua ironia e gentilezza raggiungere con serenità il Paradiso.