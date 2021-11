Disservizi telefonici nella zona alta di Positano: tecnici al lavoro. Disservizi telefonici, questa mattina di mercoledì 10 novembre 2021, nella zona alta di Positano. Disagi, insomma, per i cittadini della perla della Costiera Amalfitana, che si ritrovano oggi in difficoltà, non potendo utilizzare al meglio i servizi di telefonia. Disservizi alla linea telefonica, assenza di segnale e impossibilità di connettersi a Internet. Sono queste le lamentele pervenute in breve tempo dagli utenti.

I tecnici sono al lavoro in via Mons. Saverio Cinque Corvo per risolvere al più presto il problema.