Disagi per il maltempo a Castellammare di Stabia con strade invase dall’acqua

Il maltempo abbattutosi da ieri sera sulla Campania ha provocato notevoli disagi in mote città. Castellammare di Stabia si è ritrovata con molte strade allagate, in particolare il lungomare è diventato un fiume in piena al punto che qualcuno, tra lo scherzoso ed il provocatorio, ha deciso di percorrerlo in canoa con una canna da pesca in mano.

Il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli ha così commentato: “Incredibile, anche se in questi casi nulla più ci stupisce soprattutto se si continua a non prendere contromisure. Vogliamo davvero che le nostre strade assomiglino sempre più a dei fiumi in piena fermando così ogni attività della vita pubblica e privata. Questi sono gli effetti anche dei cambiamenti climatici in corso che troppi grandi potenze industriali del pianeta tendono ancora a minimizzare non attuando le dovute contromisure. Se non si prendono decisioni, se non si comincia almeno a pulire sistematicamente le caditoie nei comuni a fermare la cementificazione selvaggia e la devastazione della natura, queste scene diverranno sempre più comuni”.