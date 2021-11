Diocesi Ariano Arpino-Lacedonia, Vescovo e prete positivi al Covid dopo il ritiro spirituale. In quarantena 20 sacerdoti

Mons. Sergio Melillo, vescovo della Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia è risultato positivo al Covid-19. Le sue condizioni sono buone ed ha scoperto di essere stato contagiato quando si trovava già in isolamento domiciliare dopo essere tornato da un ritiro spirituale in Toscana a cui avevano partecipato altri religiosi. Il primo ad avvertire i sintomi del Covid è stato il 53enne don Claudio Lettieri, parroco di Flumeri e Trevico, che si trova ricoverato presso l’ospedale di Arezzo.

A seguito degli episodi di positività altri 20 sacerdoti sono stati posti in quarantena in via precauzionale e tutte le attività programmate nelle varie parrocchie della Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia sono state sospese, comprese le messe domenicali stante l’assenza dei sacerdoti.