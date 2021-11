Diego Demme è risultato positivo al Covid

Decisamente sfortunato Diego Demme. Il bravissimo centrocampista del Napoli che è da poco rientrato da un infortunio, è risultato positivo al Covid. Il tedesco, autore di ottime prestazioni nella passata stagione, quest’anno non ha ancora potuto esprimersi al meglio anche a causa dell’arrivo di Anguissa, oltre che per l’infortunio. Della sua positività al Coronavirus ha dato comunicazione la società: “Diego Demme, regolarmente vaccinato, è risultato positivo al COVID 19 all’ultimo controllo di routine effettuato questa mattina. Il calciatore è asintomatico e in isolamento a casa. Il gruppo squadra seguirà le indicazioni previste dai protocolli sanitari”.