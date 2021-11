Delfini a Castellammare: un tuffo nel passato. Oggi un’utopia?

Ai giorni d’oggi potremmo definirlo “miraggio”. Eppure nel lontano 2016 i delfini tra le acque di Castellammare di Stabia erano cosa di tutti i giorni, quasi un’abitudine seppur ci si stupiva sempre se al cospetto di queste creature meravigliose.

Ma sono davvero finiti quei tempi per le acque di Castellammare? Negli ultimi anni sono innumerevoli gli avvistamenti che per mano del lockdown dovuto al covid-19 hanno restituito a madre natura un ambiente su cui ha messo mano l’uomo e, come al solito, ha rovinato tutto. Che sia proprio questa la causa della scomparsa di questo fenomeno? Intanto non resta che sperare in un intervento di bonifica di un territorio devastato dalle mani dell’uomo.

La foto è stata condivisa da una pagina Facebook e appartiene a Fabrizio Zinno. E’ uno scatto del lontano 2016, che inquadra un delfino con tanto di sfondo della Basilica della Madonna di Pozzano.