Esordio arbitrale per il giovane arbitro Carmine Sergio a disposizione dell’OTS. Ad accompagnarlo alla sua prima gara ufficiale c’era in veste di Tutor il nonno Oreste Alfano, ex presidente della Sezione di Castellammare di Stabia, ex Vicepresidente del CRA Campania ed il papà Pasquale Sergio componente della Procura Arbitrale. L’arbitraggio è una questione di famiglia.