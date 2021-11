Ddl “Salvamare” il Senato approva, le dichiarazioni di Donatella Bianchi e Carmen Di Lauro

Roma – Il Senato ha approvato il Ddl Salvamare. Grazie al disegno di legge, che dovrà passare alla Camera, i “rifiuti accidentalmente pescati” in mare (ma anche nei laghi, nei fiumi e nelle lagune) potranno essere conferiti a terra, senza che i pescatori e gli altri operatori economici rischino di incorrere in sanzioni, come avviene attualmente. “Arginare l’inquinamento pervasivo e persistente da plastica che sta soffocando i nostri mari e che ha impatti devastanti sulle nostre spiagge e sulla salute umana è prioritario: finalmente la Salvamare è tornata all’attenzione del Parlamento. Il voto in Senato è un segnale importante di attenzione per la tutela del mare e la lotta all’inquinamento da plastica”, dichiara la presidentessa del WWF Italia Donatella Bianchi. Il 95% dei rifiuti del Mediterraneo è composto da plastica e 134 sono le specie vittime di ingestione da plastica (tra cui tutte le specie di tartaruga marina) che scambiano i sacchetti di plastica per prede, e senza contare tutte quelle che rimangono intrappolate nelle reti e nei rifiuti di plastica abbandonati. Al presidente del WWF Italia fa eco l’On.Carmen Di Lauro (VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) che, contattata dalla nostra redazione, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Come Movimento 5 Stelle siamo molto soddisfatti dell’approvazione del ddl Salvamare, un provvedimento che abbiamo fortemente voluto anche con l’allora ministro dell’ambiente Sergio Costa. Si tratta di misure importantissime, in modo particolare per i territori costieri, troppo spesso afflitti dal disastro dei rifiuti in mare che si riversano sulle spiagge, per citare uno dei tanti problemi che interessano la risorsa mare che il ddl vuole risolvere. Contemporaneamente si agisce anche sul fronte culturale, con la sensibilizzazione ambientale degli studenti, attraverso il piano “RiGenerazione Scuola” che mette al centro la tutela dell’ambiente e la transizione ecologica. Ora attendiamo il voto finale alla Camera che auspichiamo avvenga il prima possibile”.

di Luigi De Rosa

Info Senato della Repubblica : https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/52448_testi.htm

Info WWF Italia : https://www.wwf.it/area-stampa/ddl-salvamare-ok-dal-senato/

Tartaruga marina alle prese con una busta di plastica (foto di repertorio)