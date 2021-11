Daniel Pennac a Sorrento. Al via il calendario di appuntamenti

Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ha accolto questa mattina al teatro Tasso Daniel Pennac, ospite nella cittadina costiera per partecipare a numerosi appuntamenti con studenti, cittadini e fan.

Il primo cittadino ha ringraziato lo scrittore francese della sua presenza, sottolineando che anche questo evento si inserisce nel programma di iniziative volute dell’amministrazione comunale, per puntare sulla cultura come asset strategico del rilancio turistico. Autore di best seller internazionali, amatissimo dal grande pubblico dei lettori, è impegnato in queste ore in incontri con gli alunni delle scuole sorrentine. Sabato 27 novembre, alle ore 21, al teatro Armida, l’attesa messa in scena dello spettacolo “Ho visto Maradona”, dedicato al più grande giocatore della storia, in cui Pennac, oltre ad esserne autore, sarà sul palco come attore.