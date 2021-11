Dalla Costiera alla Svezia a “The Voice Senior”: Eddie Oliva sceglie Gigi D’Alessio.

Eddie Oliva originario di Scala, vissuto per molti anni ad Atrani in Costiera Amalfitana, ha sempre amato la musica fin da giovane. Tra le sue avventure lavorative anche il suonare su una nave crociera, che lo porta in giro per il mediterraneo. A 25 anni, “galeotto” è l’incontro con Eva, una bellissima svedese, si trasferisce nel 1973 a Stoccolma. In Svezia ha continuato a coltivare la sua passione, il canto. Ha portato la canzone napoletana in Scandinavia, tant’è che riuscì a far cantare il Sole mio al re Carlo Gustavo di Svezia.

A “The Voice Senior” ha portato “‘A Rumba de Scugnizzi” di Massimo Ranieri ed ha subito entusiasmato tutta la giuria. Si sono girati tutti e quattro e dopo aver duettato con Gigi D’Alessio, ha scelto proprio questi come coach.