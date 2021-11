L’ideatore e patron del Festival è​ Francois Franzese,​ noto per il suo impegno che da anni​ svolge nel settore moda in qualità di organizzatore ed agente. Dopo anni di lavori principalmente nell’Italia settentrionale, sogna di portare nella sua terra natìa la vera moda. Negli anni è diventata un’esclusiva di Milano principalmente ed altre città del nord Italia seguono questa tendenza. Il progetto nasce per unire talento, cuore e fantasia che contraddistinguono gli italiani. Obiettivo valorizzare il made in Italy dal Piemonte alla Sicilia”. ​

Un evento che ha tutte le prerogative per diventare una kermesse come punto di riferimento per la moda italiana nei prossimi anni. ​

Stilisti da tutta Italia, divisi in due categorie, under 35 ed artigiani della moda, porteranno in passerella le loro creazioni. ​

Tra cui spicca la nota :

Teresa Magliulo Fashion Designer –

Non smette mai d’ispirarsi a nuove linee. La stilista Teresa Magliulo eclettica e ricca s’ispira a nuove idee geniali, alla ricerca continua di dettagli unici che la rendono unica. Teresa oggi è tra le più talentuose della Campania e non solo .Ci regala abiti da favola, innalzando la moda verso una dimensione estetica che ha come filtro quello assoluto dell’arte.

La moda non si riduce ai soli abiti, ma è un passe-partout per esprimere sé stessi. La moda oggi è diventata una maniera per raccontare qualcosa di noi al mondo, senza dover necessariamente parlare. Affidarsi ad una Fashion Designer come Teresa Magliulo significa saper tradurre:”la femminilità, la seduzione ,lo stile e la classe di una donna. Ogni taglia tutto realizzato ,a mano , Teresa aiutandoci a esprimere chi siamo done felicità.

Linee architettoniche eleganti, uno stile inconfondibile che richiama la storia del territorio. Il Grand Hotel Vanvitelli di Caserta non poteva che essere un gioiellino dal punto di vista estetico e location di prestigio per offrire spazi di while.

Teresa Magliulo

Lavora su 6 diverse linee:

– Casual

– Elegante

– Dark/ Gothic

– Arte & Moda

– Sposa

– Intimo

Si apre il giorno​ Venerdi’ 5​ con conferenza stampe nel pomeriggio e alle ore 19:00 circa​ RedCArpet di apertura​ e photocall con tutti gli stilisti modelle ospiti e amici presenti, seguirà un aperitivo, foto e interviste per la stampa

E così tra gli shooting, ​ Sabato 6, presso la Reggia di Caserta e le sfilate nella sala Carlo III del Grand Hotel Vanvitelli, Domenica 7, modelle accuratamente selezionate renderanno il meritato valore alle creazioni dei fashion designer, davanti ad una giuria altamente competente, iniziando dal presidente Saverio Palatella, considerato da stampa ed esperti del settore moda, tra i più importanti stilisti europei. Il Francois Fashion Festival si avvale inoltre della collaborazione di Independent Style (di cui fanno parte Barolo Fashion Show, con cui da anni Francois è partner, e Cosenza Fashion Week) e varie accademie, sia per modelle e fashion designer che hairstyling e make up nel backstage. ​

La presenza inoltre di importanti ospiti del cinema, dello spettacolo e musicali, oltre che della moda, ha già messo l’evento sotto osservazione da importanti settimanali, magazine e quotidiani, anche on line, che già stanno dedicando spazio e attenzione.