Da oggi gli Stati Uniti riaprono ai turisti. Cadono le restrizioni all’ingresso negli Stati Uniti per i viaggiatori internazionali. Come annunciato il mese scorso dalla Casa Bianca, dall’8 novembre si riaprono i confini, chiusi dal 2020 per l’emergenza Covid, per chi arriva da Europa, Cina, India, Brasile e Sudafrica, sia per turismo che per motivi di studio o di lavoro. Bisognerà però essere pienamente vaccinati con uno dei sieri approvati dall’Organizzazione mondiale della sanità ed esibire un test negativo effettuato entro 72 ore dalla partenza, secondo quanto indicato dal Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Il decreto firmato dal presidente Joe Biden prevede comunque alcune esenzioni: per i minori sotto i 18 anni, per le persone con problemi medici oppure provenienti da Paesi dove i vaccini non sono ampiamente disponibili. A tutti sarà comunque richiesta la prova di un tampone negativo. L’applicazione delle nuove procedure spetterà alle compagnie aeree, con sanzioni fino a 35mila dollari in caso di violazioni.

Ecco nel dettaglio le cose da sapere per andare negli Stati Uniti:

1. Vaccinati (Fully Vaccinated) e vaccini ammessi

a) E’ ammesso l’ingresso negli Stati Uniti ai viaggiatori che hanno completato la vaccinazione. Per “fully vaccinated” si intendono sia i vaccinati con i vaccini approvati da Fda (Moderna, Pfizer e Johnson and Johnson) sia quelli vaccinati con vaccini inseriti nella Emergency Use Listing (Eul) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e tra i quali è incluso AstraZeneca.

b) Sono ritenuti “fully vaccinated” anche coloro che hanno ricevuto una vaccinazione mista a condizione che sia stata effettuata con vaccini riconosciuti da Fda o inclusi nella Eul: «any combination of two doses of an FDA approved/authorized or WHO emergency use listed COVID-19 two-dose series».

c) E’ considerato “fully vaccinated” chi ha ricevuto almeno 14 giorni prima dell’arrivo negli USA la seconda dose di vaccinazione o la dose singola nel caso di vaccini che prevedono una sola inoculazione (Johnson and Johnson).

N.B.) Per coloro che hanno recentemente contratto il Covid-19 e che in Italia sono titolari di “green pass” rilasciato con la somministrazione di un’unica dose di vaccino, la possibilità di viaggiare verso gli Stati Uniti è subordinata alla presentazione di un risultato positivo al test virale Covid-19 effettuato non più di 90 giorni prima della partenza del volo unitamente ad una lettera di un operatore sanitario autorizzato o di un funzionario di sanità pubblica attestante che l’interessato/a è idoneo a viaggiare.

2. Le prove per la vaccinazione

a) Il Certificato di vaccinazione (ammesso anche in formato digitale) deve essere presentato alla compagnia aerea al momento dell’imbarco.

b) La compagnia aerea dovrà verificare sia la corrispondenza tra i dati del viaggiatore e quelli riportati nel certificato di vaccinazione, sia che il certificato sia stato emesso da un ente o da un organismo ufficialmente titolato all’emissione

3. Covid test pre-partenza e all’arrivo

Per i viaggiatori vaccinati resta l’obbligo di esibire all’imbarco l’esito negativo di un Covid-test (test molecolare o antigenico) effettuato entro tre giorni prima della partenza per gli Stati Uniti. Viene inoltre raccomandato di effettuare un ulteriore test (molecolare o antigenico) tra il terzo e il quinto giorno dall’arrivo nel Paese. Per i viaggiatori che hanno contratto il virus, nel caso in cui possano dimostrare di aver contratto il Covid-19 nei 90 giorni precedenti l’ingresso nel Paese, mediante esibizione dell’esito positivo di un tampone Covid-19, sono esentati dal test da effettuare successivamente all’arrivo.

4. Requisiti per i minori

a) I minori di 18 anni sono esclusi dall’obbligo di vaccinazione

b) i minori di età compresa tra 2 e 17 anni devono comunque effettuare un Covid test prima della partenza per gli Stati Uniti. In particolare:

se il minore non vaccinato viaggia con un adulto completamente vaccinato, esso dovrà sottoporsi al test tre giorni prima della partenza.Se il minore non vaccinato viaggia da solo o con adulti non vaccinati il test dovrà essere effettuato un giorno prima della partenza.

5. Eccezioni all’obbligo di vaccinazione

Sono molto limitate le eccezioni all’obbligo di vaccinazione per chi arriva dall’estero. Esse includono:

a) i minori di anni 18;

b) i viaggiatori che stanno partecipando a trial clinici Covid 19;

c) i viaggiatori per ragioni o controindicazioni mediche non possono essere sottoposti a vaccinazione;

d) coloro che hanno necessità di viaggiare per motivi di emergenza o umanitari (comprovati da una lettera del governo degli Stati Uniti in cui si afferma l’urgente necessità di viaggiare);

e) coloro che viaggiano con visti non turistici da Paesi con tassi di vaccinazione inferiori al 10% (il CDC dovrà pubblicare la lista di tali Paesi).

I viaggiatori stranieri che rientrano nelle suddette eccezioni saranno comunque tenuti a presentare un Covid test con esito negativo effettuato un giorno prima della partenza e ad effettuare un secondo test tra il terzo e quinto giorno dall’ingresso nel Paese. Agli stessi è altresì raccomandata una settimana di autoisolamento. Nel caso in cui non si sottopongano al tampone tra il terzo e il quinto giorno dall’arrivo negli USA è raccomandato un isolamento di 10 giorni.

I beneficiari delle suddette eccezioni che intendano rimanere nel Paese per più di 60 giorni saranno tenuti ad effettuare la vaccinazione negli Stati Uniti. Sono fatti salvi i casi di coloro che per controindicazioni mediche non possono essere sottoposti a vaccinazione.

6. Eccezioni alle limitazioni previste

Ai sensi della Proclamation, le limitazioni non si applicano ai titolari delle seguenti categorie di visto:

a) A-1, A-2, A-3 (diplomatici e funzionari di Governo)

b) G-1-G2-G3-G4 (diplomatici, funzionari di Organizzazioni Internazionali)

c) NATO 1-2-3-4-6 (personale militare o civile che si reca negli Usa nel rispetto degli accordi previsti in ambito Nato)

d) C1- C-2-C3 (visti per viaggiatori in transito)

d) membri di equipaggio di navi e aerei

e) a coloro che viaggiano per recarsi presso il Quartier Generale delle Nazioni Unite a New York (in tal caso è’ necessaria una lettera di invito da parte delle Nazioni Unite in cui sono indicate le ragioni del viaggio.

7. Tracciamento dei contatti

Il Cdc sta lavorando ad un ordine di tracciabilità dei contatti. L’ordine richiederà che tutte le compagnie aeree che volano negli Stati Uniti abbiano a disposizione – e quindi siano pronte a consegnare al Cdc – informazioni di contatto dei passeggeri che consentano a queste autorità di tracciare i viaggiatori in ingresso che possano essere potenzialmente infetti o che abbiamo avuto contatti con persone contagiate.

8. Sospensione procedura Nie

Con le nuove disposizioni viene quindi sospesa a partire dall’8 novembre 2021 la procedura che richiede il Nie (National Interest Exception) come prerequisito per ottenere il visto o viaggiare con l’Esta

Nel rispetto delle nuove disposizioni e dei requisiti richiesti in termini di vaccinazione e Covid test si ritorna alle procedure pre-covid, con possibilità di viaggiare sia con un Esta, con un visto in corso di validità, o richiedendo un visto presso i Consolati Usa

Per Porto Rico vigono le stesse disposizioni previste per l’entrata negli Stati Uniti. In aggiunta i viaggiatori in ingresso sono tenuti a compilare on line un’autodichiarazione e a presentare l’esito negativo di un test molecolare COVID-19. In assenza del predetto test i viaggiatori, a proprie spese, dovranno osservare una quarantena di 14 giorni o della durata totale del soggiorno, qualora inferiore. Dal 10 maggio 2021 è in vigore il coprifuoco dalla mezzanotte alle 5:00 del mattino.

Fonte La Stampa