Covid – tamponi record in Campania, tasso di positività al 2,5%: ecco il bollettino di oggi

Aumentano i tamponi effettuati con numeri ancora una volta da record in Campania. Oggi il bollettino dell’Unità di Crisi della Regione ha trasmesso l’aggiornamento dei contagi in Campania, che dimezza il tasso di contagiosità a 2,5% rispetto a ieri. Insomma, sulla grande quantità di tamponi effettuati, il numero di positivi è quasi uguale al bollettino di ieri, nonostante segnasse circa 16 mila tamponi effettuati. Oggi il coronavirus porta 886 nuovi positivi in campania su 35331 tamponi processati.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 886

Test: 35.331

Deceduti: 4 (*)

nelle ultime 48 ore. 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 23

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 321

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.