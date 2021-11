Covid in Costiera amalfitana in ritirata, ad Amalfi altri guariti a Tramonti negativi allo screening . Rispetto ai nuovi 15 positivi siamo a 30 guariti, l’ultimo comunicato qualche minuto fa dal sindaco Daniele Milano di Amalfi di altri 3 guariti e siamo a soli 14 positivi, come anticipato da Positanonews i 50 contagiati non significava che la situazione era drammatica, lo disse il COC, che a quanto pare ha saputo il fatto suo e ha lavorato non bene, ma benissimo . Anche a Tramonti buone notizie dallo screening scolastico, ma teniamo sempre alta la guardia

Positano “Aggiornamento covid-19. Attualmente risultano quattro persone positive al covid-19. Oggi risulta un solo caso di positività. Registriamo la guarigione di un nostro concittadino. Invitiamo tutti i cittadini al rispetto delle regole e a non abbassare la guardia. Dal centro operativo comunale di protezione civile si comunicano i dati giornalieri nella grafica sottostante”. Questo il messaggio apparso sulla bacheca Facebook del comune di Positano.

Campagna vaccinale in Costa d’Amalfi

Al P.O “Costa d’Amalfi” di Castiglione di Ravello sono somministrate le terze dosi di vaccino anticovid.Alla luce delle ultime deliberazioni dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) è stato dato il via libera alla terza dose (booster) di vaccino per gli ultra sessantenni e i soggetti fragili di ogni età. Per gli ultra sessantenni devono essere trascorsi almeno sei mesi dall’ultima somministrazione mentre per i fragilissimi almeno trenta giorni. A tal scopo si comunica che si può accedere, senza prenotazione, al centro vaccinale istituito presso l’Ospedale Costa d’Amalfi nei seguenti giorni e orari:

lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 18,00;

sabato dalle ore 9,30 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle 17,30.

Covid Costiera Amalfitana: i dati dell’11 novembre comune per comune

In Costiera Amalfitana, quindi, si contano in totale 3.089 casi di cui 110 attualmente positivi, 2.934 guariti e 27 decessi. Di seguito il riepilogo comune per comune.