Covid Costiera Amalfitana: tutti i dati del 25 novembre

Tra la giornata di ieri e quella di oggi si sono registrati 19 nuovi positivi: 9 a Scala, 7 a Ravello e 3 ad Amalfi. Fortunatamente si contano anche 7 guariti: 4 a Scala e 3 ad Amalfi.

Scala Si comunica la guarigione di quattro concittadini. Si comunica la positività al Covid-19 di nove concittadini, di cui sei minori e tre adulti: M.G., S.D. e P.D. Siamo in attesa di ricevere l’ esito di altri tamponi molecolari effettuati ieri presso l’ USCA a Tramonti.

Campagna vaccinale in Costa d’Amalfi

La Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi comunica i nuovi criteri di accesso al centro vaccinale del P.O. di Castiglione di Ravello alla luce dell’ultima circolare ministeriale e le nuove disposizioni regionali.

Possono accedere alla terza dose di vaccino anticovid, senza prenotazione, tutti coloro che hanno effettuato la seconda dose da 5 mesi. La terza dose riguarda tutti i cittadini dai 18 anni in su, anche coloro che hanno ricevuto le prime due dosi di Astrazeneca o la monodose Jhonson.

Possono accedere al centro vaccinale anche coloro che devono effettuare la prima dose senza prenotazione e dai 12 anni in su.

Si raccomanda l’uso della mascherina e i previsti distanziamenti durante l’attesa.

Le somministrazioni dei vaccini al P.O. di Castiglione di Ravello seguiranno il seguente calendario diviso per giorni:

Lunedì dalle 15.00 alle 19.00 sarà somministrato il vaccino Pfizer;

Venerdì dalle 15.00 alle 19.00 sarà somministrato il vaccino Moderna;

Sabato dalle 9.00 alle 19.00 sarà somministrato il vaccino Pfizer.

Covid Costiera Amalfitana: i dati del 25 novembre comune per comune

In Costiera Amalfitana, quindi, si contano in totale 3.171 casi di cui 86 attualmente positivi, 3.041 guariti e 28 decessi. Di seguito il riepilogo comune per comune.