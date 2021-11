Covid Costiera Amalfitana: tutti i dati del 20 novembre

Tra la giornata di ieri e quella di oggi si sono registrati 6 nuovi guariti: 2 a Minori e 4 a Conca dei Marini.

Minori Registriamo in data odierna N.2 GUARITI. Il numero totale dei positivi risulta essere di N.1 persone. Faccio ancora un appello per i non vaccinati ad intraprendere il protocollo di immunizzazione. Ricordo inoltre, che tutti coloro che hanno effettuato la seconda dose da 6 mesi possono accedere alla terza, senza appuntamento presso il centro vaccinale di Castiglione. Affrontare la cosiddetta quarta ondata, ormai palesata in tanti paesi europei, passa attraverso la vaccinazione. Il Sindaco Andrea Reale

Campagna vaccinale in Costa d’Amalfi

Al P.O “Costa d’Amalfi” di Castiglione di Ravello sono somministrate le terze dosi di vaccino anticovid.Alla luce delle ultime deliberazioni dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) è stato dato il via libera alla terza dose (booster) di vaccino per gli ultra sessantenni e i soggetti fragili di ogni età. Per gli ultra sessantenni devono essere trascorsi almeno sei mesi dall’ultima somministrazione mentre per i fragilissimi almeno trenta giorni. A tal scopo si comunica che si può accedere, senza prenotazione, al centro vaccinale istituito presso l’Ospedale Costa d’Amalfi nei seguenti giorni e orari:

lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 18,00;

sabato dalle ore 9,30 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle 17,30.

Covid Costiera Amalfitana: i dati del 20 novembre comune per comune

In Costiera Amalfitana, quindi, si contano in totale 3.119 casi di cui 107 attualmente positivi, 2.986 guariti e 28 decessi. Di seguito il riepilogo comune per comune.