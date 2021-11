Covid avanza in costiera amalfitana: boom di contagi a Scala, positivi nelle scuole

Con il bollettino dei contagi dal paesino di Scala, in costiera amalfitana, si delinea l’ennesima risalita del Covid 19. Soltanto ieri si registravano ben 11 nuovi positivi al virus su tutto il territorio comunale. Preoccupano in particolar modo, i contagi rilevati nelle scuole, dove sono stati effettuati 111 tamponi antigenici che hanno rilevato la positività di una collaboratrice scolastica, di tre minori e di un genitore. L’amministrazione ha organizzato lo screening gratuito con il Laboratorio Analisi Cliniche e Microbiologiche Dr. Torre di Amalfi per aver donato i test rapidi e i volontari della P.A. Millenium Costa d’Amalfi ODV che si sono occupati della gestione operativa dello screening. Dei cittadini attualmente contagiati a Scala, sette sono minori e quattro sono genitori, B.G., M.L., I.A., G.P. Si coglie l’ occasione per fare appello al senso di responsabilità di ogni cittadino – scrive il comune di Scala -, raccomandando di limitare qualsiasi situazione che possa esporre tutti noi ad occasioni di contagio.