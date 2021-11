Covid-19, in provincia di Salerno è sotto controllo la situazione dell’occupazione dei posti letto

Nel reparto malattie infettive dell’azienda ospedaliera universitaria di Salerno sono 7 le persone attualmente ricoverate per Covid, 5 di esse appartengono al cluster scoppiato nella cardiologia. Sono tutti vaccinati tranne uno straniero le cui condizioni destano preoccupazione per la grave cardiopatia da cui è affetto. Attualmente i posti liberi nel reparto sono 6.

Al Covid Hospital di Scafati sono ricoverate 16 persone, 2 delle quali in terapia intensiva. Se dovesse essere necessario la direzione sanitaria si è detta pronta ad attivare un altro modulo con 10 posti letto.

All’ospedale di Agropoli, altro punto di riferimento per il Covid, sono 24 i posti letto occupati su 33 a disposizione. Di questi 14 in degenza ordinaria, 5 in terapia sub intensiva ed altri 5 in terapia intensiva.