Covid 19, aumentano i ricoveri al Cotugno di Napoli. Circa il 94% non sono vaccinati

Napoli, aumentano i ricoveri per Covid-19 all’ospedale Cotugno. Circa il 94% dei ricoverati sono persone non vaccinate, tra di loro anche alcuni giovani tra cui un 17 enne no vax ricoverato in terapia sub intensiva con una polmonite conclamata. I restanti, anche se vaccinati con doppia dose, sono soggetti anziani e con comorbidità, ma in ogni caso sviluppano patologie non tali da richiedere il ricovero in terapia intensiva.

A renderlo noto è il Dott. Maurizio Di Mauro, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli: «La situazione è gestita in serenità, ma si registra un aumento dei ricoveri in terapia intensiva, subintensiva e ordinaria. Il dato che emerge conferma ancora una volta la necessità di proteggersi con i vaccini».