Covid-19, aumentano i contagi a Piano di Sorrento. Sono 13 i nuovi casi di positività

Piano di Sorrento. Aumentano in modo preoccupante i casi di contagio in città. Il Comune ha aggiornato la situazione epidemiologica comunicando che: «Nel periodo dal 25 al 27 novembre sono stati effettuati 148 tamponi e si registrano 13 nuovi soggetti positivi al Covid, appartenenti a 4 nuclei familiari; 7 di essi sono paucisintomatici. Attualmente i concittadini positivi al Covid sono pertanto complessivamente 23.

Sino al 27 novembre sono stati somministrati 20.224 vaccini, di cui 10.092 prime dosi, 8.843 seconde dosi e 1.289 terze dosi.

È indispensabile non abbassare la guardia, raccomandiamo ai cittadini di aderire alla campagna vaccinale e di rispettare tutte le norme di prevenzione e riduzione del rischio di contagio, quali il distanziamento sociale e il corretto uso della mascherina».