Covid-19, Agerola registra 3 nuovi casi di positività e 2 guarigioni

Agerola. Il Comune rende noto che, da comunicazioni ufficiali trasmesse dalle autorità sanitarie, si registra la presenza di 3 nuovi casi di positività al Covid-19, dei quali è stata prontamente ricostruita la catena dei contatti stretti e si trovano tutti in quarantena. Si dà notizia, altresì dell’avvenuta guarigione di 2 cittadini. Sale, quindi, a 6 il totale degli attualmente positivi sull’intero territorio comunale.

Si rinnova l’appello alla cittadinanza a non abbassare la guardia continuando a rispettare le norme finalizzate al contenimento dei contagi: indossare correttamente la mascherina, igienizzare spesso le mano, mantenere il distanziamento sociale ed evitare assembramenti.

Si precisa, inoltre, che chi viene convocato per la terza dose fuori Agerola può recarsi al punto vaccinale a Campora senza alcun adempimento. Parimenti chi vuole fare volontariamente la terza dose (almeno sei mesi dopo la seconda) può rivolgersi direttamente al punto vaccinale senza alcun adempimento preliminare.

Info orari centro vaccinale

Si comunica che il Centro Vaccinale di Agerola sarà aperto nei giorni di sabato e domenica dalle ore 8.30 alle ore 12.30