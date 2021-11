Covid 19 a Vico Equense, preoccupa risalita del contagio: 8 nuovi positivi

Torna di nuovo a salire, in Campania, il tasso di contagio. Nelle ultime 24 ore sono 871 i casi positivi al Covid su 30.583 test esaminati. Ieri l’indice di contagio era pari all’1,99%, oggi è 2,84%. Sette i decessi nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali nessuna variazione in merito ai 21 posti letto occupati nelle terapie intensive; calano a 297 i ricoveri in degenza (-5 rispetto a ieri). A Vico Equense si registra ancora un aumento dei casi. Secondo l’ultimo bollettino pubblicato oggi i nuovi contagi da Covid sono 8. Al momento in città sono positivi 18 cittadini. Anche se non sussistono motivi per allarmarsi, non bisogna abbassare la guardia. Rispettiamo in maniera rigida le regole sanitarie anti Covid-19 e aderiamo alla campagna vaccinale.