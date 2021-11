Costiera amalfitana, report Covid: guariti 7 ad Atrani e 22 a Maiori, aumentano a Scala , Amalfi sono 42, Tramonti 1 bimbo contagiato

Costiera amalfitana, report Covid: guariti 7 ad Atrani e 22 a Maiori, aumentano a Scala , Amalfi sono 42, Tramonti 1 bimboi. Un boom di contagi fra Maiori e Amalfi , ma , come si è visto con i tamponi fatti nel capoluogo, al situazione è sotto controllo, il coronavirus Covid – 19 non è passato sia chiaro, anzi si sta dimostrando che anche i vaccinati si contagiano , ma al momento il fenomeno è contenuto

Ai 16 guariti di ieri di cui ben 15 a Minori , con un positivo si arriva a solo 8 persone contagiate, altri 22 guariti a Maiori e 7 ad Atrani

Quindi ad Atrani sono rimasti solo 7 positivi mentre a Maiori altri 25 . A Scala sale a 14 il numero dei contagi da Covid-19, sono altri sette i positivi, dai contatti di un solo nucleo familiare . Ieri la buona notizia della guarigione oggi il raddoppio di contagiati da Coronavirus Covid – 19 . Ravello solo 2 e Positano 1 . Amalfi attualmente aveva il numero maggiore di contagiati, 45, ma il COC si sta adopeando con tamponi e controlli, e ci hanno riferito che la situazione è sotto controllo, ebbene oggi tre guarigioni e arriviamo a 42, quindi ci aspettiamo a breve delle altre guarigioni. Ma attenzione, guardia sempre alta

AGGIORNAMENTO COVID TRAMONTI UN BIMBO CONTAGIATO, MA PER FORTUNA BEN 7 GUARITI

Un nuovo positivo è stato registrato ieri: si tratta di un bambino che frequenta le elementari e la cui classe (2B) è stata messa in quarantena in attesa dei tamponi. Contestualmente registriamo 7 negativizzazioni.

Il numero totale di contagi sul territorio è pari a 3.

In linea con il resto d’Italia i contagi sono in aumento: chiediamo attenzione, rispetto delle norme igienico sanitarie e invitiamo chi non l’ha ancora fatto a vaccinarsi.

NB. Il numero dei deceduti è aggiornato all’inizio della pandemia, quello dei guariti alla quarta ondata

Leggi anche Maiori registra 5 nuovi casi di positività al Covid-19 e ben 22 guarigioni

Campagna vaccinale e tamponi

La campagna vaccinale in Costiera Amalfitana non si ferma, nonostante i giorni di festa. Nei prossimi giorni sarà possibile ricevere la seconda e terza dose del vaccino. Tamponi stamattina ad Amalfi e all’USCA di Tramonti

Covid Costiera Amalfitana: i dati del 7 novembre comune per comune

In Costiera Amalfitana, quindi, si contano in totale 3.054 casi di cui 161 attualmente positivi, 2.870 guariti e 27 decessi. Di seguito il riepilogo comune per comune.