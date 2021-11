Costiera amalfitana: positiva al Covid perde il bimbo

Nei giorni scorsi sono emersi nuovi contagi al Coronavirus Covid-19 in costiera amalfitana. In particolare, la città di Tramonti ha visto un’impennata dei casi anche per via di un focolaio nato in una famiglia con ben 7 positivi.

In base a quanto emerso nelle prime ore, i contagiati erano tutti asintomatici o paucisintomatici. Tra questi ultimi rientrava una donna in dolce attesa, che recentemente accusava un peggioramento nei sintomi con una drastica risalita della temperatura corporea. Si è dovuto attendere per il 118 dell’Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello Una volta giunti all’ospedale di Salerno, ecco la notizia straziante: il piccolo che la donna portava in grembo non c’era più. Il motivo non lo sappiamo

La più totale vicinanza da Positanonews nei confronti della famiglia in lutto per il piccolo che a breve avrebbe visto la luce