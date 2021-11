Costiera amalfitana, Minori in festa per Santa Trofimena

Il 5 novembre, data importantissima per i cittadini di Minori, in Costiera Amalfitana: proprio in questo giorno, infatti, si celebra la Solennità della Patrona della città, Santa Trofimena. Intanto Don Ennio Paolillo, parroco di Minori, fresco dei suoi 32 anni di sacerdozio, ricorda a tutti gli impegni per questa giornata di celebrazioni per Santa Trofimena: Celebrazione S. Messe ore 7:00 – 9:00 – 10:30. “La nostra patrona ci protegga sempre e rafforzi la nostra fede – scrive Don Ennio”.

Intanto, ecco la preghiera che Don Ennio ricorda a tutti noi da rivolgere a Santa Trofimena: O Santa Trofimena, Vergine e Martire di Gesù Cristo, eccomi in preghiera davanti alle tue venerate Reliquie, vegliante presenza in mezzo a noi. Io confido nella tua protezione e ti supplico di intercedere per me presso Dio. Dall’alto dei cieli, partecipe della gloria dei Santi, volgi il tuo sguardo su di me! Sposa di Gesù Cristo, sollevami nelle pene, fortificami nelle tentazioni, proteggimi nei pericoli, ottienimi la grazia della salute del corpo e la salvezza dell’ anima, soprattutto assistimi nell’ora della morte.Beata Trinità, a te la lode, l’onore e la gloria nei secoli. AMEN

Di seguito il programma dei festeggiamenti per Santa Trofimena: