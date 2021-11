Costiera Amalfitana: 3 denunce per abusivismo, anche ad Albergo a Praiano. 2 sanzioni per mancanza Green Pass a Positano

Nel corso del fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno effettuato un articolato servizio di controllo del territorio volto a reprimere ogni forma di violazione penale ed amministrativa. Sono state controllate numerose attività commerciali, quali bar e ristoranti, per verificare la regolarità circa il possesso della certificazione verde per lavorare o usufruire dei servizi all’interno dei locali: in quest’ottica, i Carabinieri di Positano hanno beccato un dipendente di un bar del “città romantica” che era sprovvisto del GreenPass nonostante fosse regolarmente dietro al bancone a lavorare. Per lui e per il suo titolare è scattata la sanzione prevista dal “Decreto Green pass”, ovvero una multa di 600 euro ciascuno. Sempre nel weekend, nella mattinata di sabato, gli uomini dell’Arma hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà nei confronti di persone persone, rispettivamente proprietaria di un noto albergo di Praiano, responsabile dei lavori e proprietario della ditta operante, in quanto stavano realizzando un muretto, lungo circa 15 metri, adiacente il parcheggio della struttura ricettiva, attualmente chiusa, in assenza dei titoli abilitanti previsti. Essendo i lavori in corso d’opera, sono stati sottoposti a sequestro penale in attesa delle determinazione dell’Autorità Giudiziaria, alla quale sono stati inviati tutti gli atti redatti nella circostanza.