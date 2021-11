Al termine del match con la Scafatese, perso per 1-0, mister Proto spiega cosa è accaduto al Costa d’Amalfi: “Per me la Scafatese è una squadra molto importante e lo ha fatto vedere oggi -esordisce il mister -; noi eravamo in partita e potevamo pareggiare. Un gol di fortuna, il loro, che poteva nascere anche da altre occasioni, come per noi d’altronde. Tra l’altro, per noi ci poteva essere anche un rigorino, ma non fa niente: bisogna saper crescere anche da queste esperienze”. Prossimi 2 appuntamenti importanti per il Costa d’Amalfi che dovrà affrontare le big Castel San Giorgio e Angri: “noi provenivamo da 2 vittorie consecutive che ci avevano dato forza, anche oggi la squadra ha fatto una buona prestazione e sono fiducioso perché sono tutti ragazzi sono giovani che stanno crescendo”, conclude Proto.