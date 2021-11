Costa d’Amalfi, precisazioni del Dr. Carmine Nasta sui vaccini anti Sars-Cov2 domiciliari per non deambulanti

Il Dr. Carmine Nasta, Responsabile Centro Vaccinale Costa d’Amalfi, riguardo al comunicato diffuso nella giornata di ieri sulla somministrazione domiciliare dei vaccini anti-Covid ai soggetti non deambulanti, precisa che: «Voglio scusarmi con i colleghi di medicina generale della costiera tutti e col responsabile delle cure domiciliari dr. Salvatore Ferrigno, in quanto è stata resa al pubblico una comunicazione non precedentemente concordata e senza percorsi condivisi. In attesa di nuove risoluzioni sull’esecuzione, il centro vaccinale continuerà a raccogliere le adesioni e richieste per le terze dosi domiciliari».