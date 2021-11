Tanta soddisfazione per la vittoria della Costa Costa d’Amalfi, sopraggiunta dopo 3 sconfitte. Mister Proto dopo la gara ha dichiarato: “Penso che la vera Costa d’Amalfi ci sia sempre stata; mancavano solo i risultati che tardavano ad arrivare, ma la squadra ha reagito in maniera forte e di questo sono contento. La classifica? È ancora presto per delineare ciò che succederà in questo girone, sia per quanto riguarda chi vincerà il campionato sia per le retrocessioni. Dobbiamo pensare al nostro lavoro quotidiano sul campo”. La società non ha operato nel mercato in entrata, ma Proto è comunque soddisfatto: ” io ho già un ottimo gruppo, costituito da giovani. È ritornato Carrafiello e abbiamo visto cosa è in grado di fare”.