Costa d’Amalfi – Antonio Ragone premiato da Salernitani Doc

Soddisfazione immensa della Fc Costa d’Amalfi il cui preparatore dei portieri ha ricevuto un premio che riempie di orgoglio chi riesce a portare in auge la propria città attraverso il proprio lavoro. È questo il caso di Antonio Ragone arrivato nel club costiero 2 anni fa, dopo diverse esperienze in altri team. “Questa sera, nel Salone dei Marmi di Salerno, – scrive la Costa d’Amalfi – il nostro Preparatore dei Portieri, Antonio Ragone, è stato insignito del premio “Salernitani Doc”, un riconoscimento che va a colui che porta l’essere salernitani nel proprio ambito lavorativo. Mister Ragone, salernitano doc, ha speso gran parte della sua vita nello sport, ed è un riferimento importante nel mondo del calcio, dopo aver lavorato in settori giovanili professionistici come quello della Salernitana Calcio, è da qualche anno che è entrato a far parte della nostra famiglia, prima nel settore giovanile e da quest’anno con la Prima Squadra. Professionista esemplare, e persona dalle immense qualità umane, merita appieno questo riconoscimento, ed è con grande affetto che gli facciamo i nostri più sentiti complimenti per tutto il lavoro svolto fino ad ora, con la speranza di riuscire a fare sempre meglio”.